Die Erträge der Société Générale im Handel mit Anleihen und Devisen dürften im dritten Quartal um 10 Prozent eingebrochen sein. Das ist das grösste Minus unter den europäischen Investmentbanken. Dies zeigen von Bloomberg erhobene Schätzungen. Auch die Deutsche Bank, BNP Paribas und die UBS dürften geringere Erträge im Anleihenhandel ausweisen. Einzig Barclays bildet eine Ausnahme.