In den ersten sechs Monaten hat Dormakaba den Umsatz um 19% auf 1,4 Mrd CHF gesteigert. Der grösste Teil des Wachstums (14,6%) komme aus den Übernahmen von Mesker, Best Access Solutions, Kilargo und Skyfold, teilte der Konzern aus Rümlang am Dienstag in einem Communiqué mit. Aus eigener Kraft sei Dormakaba um 2,9% gewachsen. Wechselkurseffekte hätten den Umsatz um weitere 1,8% nach oben getrieben.

Der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) legte um ein Fünftel auf 210,9 Mio CHF zu. Unter dem Strich fuhr der Konzern einen Reingewinn von 113,6 Mio CHF ein, nachdem im Vorjahreszeitraum 95,8 Mio CHF erzielt worden waren.

Damit hat Dormakaba die Erwartungen der Analysten beim Umsatz übertroffen, bei den Gewinnzahlen allerdings verfehlt. Die Experten hatten im Schnitt einen Umsatz von 1,38 Mrd CHF, einen EBITDA von 223 Mio und einen Reingewinn von 131 Mio CHF erwartet.

Dormakaba wird vorsichtiger

Trotz des Umsatzwachstums und der etwas höheren Profitabilität sei man beim Wachstum aus eigener Kraft etwas unter den eigenen Erwartungen für das erste Halbjahr geblieben, gestand die Firmenführung ein. Man erwarte ein höheres Resultat in der zweiten Jahreshälfte, die eine stärkere Geschäftsentwicklung bringen dürfte.

"Angesichts der Ergebnisse des ersten Semesters sind wir etwas vorsichtiger geworden für das organische Umsatzwachstum in unserem Ausblick für das Gesamtjahr 2017/18. Insgesamt erwarten wir eine Umsatzsteigerung von rund 3,5%", hiess es im Communiqué. Bislang hatte Dormakaba ein Plus von 4 bis 4,5% angepeilt. Die Ziele für die EBITDA-Marge blieben indes unverändert. Diese solle sich leicht verbessern. Im ersten Halbjahr belief sie sich auf 15,1%.

"Wir halten an den Mittelfristzielen fest", schrieb Dormakaba. Erstmals sollte bis im Geschäftsjahr 2018/19 eine EBITDA-Marge von 18% erreicht werden. Das organische Umsatzwachstum solle um mindestens 2 Prozentpunkte über dem Wirtschaftswachstum der relevanten Märkte liegen.

(AWP)