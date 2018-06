Riet Cadonau soll Nachfolger von Ulrich Graf werden, wie Dormakaba am Freitag mitteilt. Cadonau würde im Falle seiner Wahl das Amt als CEO der Dormakaba-Gruppe behalten und dieses während zwei bis drei Jahren parallel weiterführen.

"Aufgrund unserer langen Zusammenarbeit bin ich überzeugt, dass Riet Cadonau mit seiner Kompetenz und Energie die richtige Person ist, um Kontinuität in der Umsetzung der Strategie sicherzustellen und Dormakaba als Präsident in die Zukunft zu führen", wird der bisherige Verwaltungsratspräsident Ulrich Graf zur Nominierung Cadonaus in der Meldung zitiert.

Cadonau ist seit 2011 CEO von Dormakaba. Er war zwischen 2006 und 2011 bereits Mitglied des Verwaltungsrates der ehemaligen Kaba Holding AG. Während der Zeit, in der er das Doppelmandat des Verwaltungsratspräsidenten und des CEO innehaben wird, wird Cadonau keinem Verwaltungsratsausschuss angehören und für seine Rolle im Verwaltungsrat nicht zusätzlich entschädigt werden, heisst es.

Weiter teilt Dormakaba mit, dass Verwaltungsrat Hans Hess die Funktion eines Lead Independent Director sowie das Vizepräsidium des Verwaltungsrates übernehmen solle.

(AWP)