Nach enttäuschenden Jahresabschlüssen bei Julius Bär und UBS lag eigentlich auf der Hand, dass auch die Credit Suisse im Schlussquartal letzten Jahres nicht brillieren würde. Allerdings wartet die Nummer Zwei unter den Schweizer Grossbanken am frühen Donnerstagmorgen mit einem überraschend soliden Quartalsergebnis auf. Trotz einem rückläufigen Geschäftsertrag übertreffen sowohl der Vorsteuergewinn als auch der Reingewinn selbst die höchsten Analystenschätzungen.

Das gilt insbesondere für die beiden wichtigen Geschäftszweige "International Wealth Management" und "Swiss Universal Bank". Doch selbst im Investment Banking fällt der Vorsteuergewinn etwas höher als erwartet aus.

Dass die Jahresdividende mit 0,2625 Franken je Aktie am unteren Ende der Schätzungsbandbreite von 0,26 bis 0,33 Franken liegt, fällt angesichts des soliden Zahlenkranzes nicht so sehr ins Gewicht. Denn im vorbörslichen Handel von Julius Bär gewinnt die CS-Aktie denn an Fahrt. Zur Stunde rückt sie gar um 1,7 Prozent auf einen Mittelkurs von 12,11 Franken vor.

Kostenseitige Fortschritte werden gelobt

Wie der Bankenanalyst der Zücher Kantonalbank schreibt, ist es der CS in einem widrigen Umfeld möglich gewesen, ein respektables Ergebnis zu erzielen. Wie er weiter schreibt, überraschen insbesondere die Vermögensverwaltungseinheiten. Etwas enttäuscht zeigt sich der ZKB-Analyst hingegen von der Dividende. Seines Erachtens könnte diese manchen Investoren nicht gefallen. Dasselbe gilt für die geringere Nettoneugeldentwicklung, wobei die Grossbank aber immer noch deutlich besser als die Konkurrenz abschneidet. Das Anlageurteil lautet deshalb weiterhin "Übergewichten".

Die für die Royal Bank of Canada tätige Berufskollegin lobt hingegen die auf der Kostenseite erzielten Fortschritte. Die Kosten seien im Schlussquartal um 7 Prozent tiefer als erwartet ausgefallen, schreibt sie. Auch am starken Ergebnisbeitrag aus dem "Wealth Management" findt die Analystin sichtlich Gefallen. Einziges Haar in der Suppe sei das etwas enttäuschende Abschneiden bei Global Markets, so heisst es weiter. Die CS-Aktie wird bei der Royal Bank of Canada mit "Outperform" und einem Kursziel von 14,50 Franken zum Kauf empfohlen.

Wieviel Negatives steckt im Aktienkurs?

Seit Ende Dezember konnte die CS-Aktie zwar zu einer Gegenbewegung ansetzen und um knapp 12 Prozent zulegen. Allerdings errechnet sich im Jahresvergleich noch immer ein sattes Minus von fast 30 Prozent. Damit schneidet die Aktie deutlich schlechter als der um fast 3 Prozent höhere Swiss Market Index (SMI) ab.

Auf den diesjährigen Analystenerwartungen errechnet sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von gerademal 9. Das ist weniger als Anleger für die Aktien der beiden engsten Rivalen UBS und Julius Bär zu bezahlen bereit sind. Händler begründen die offensichtliche Diskrepanz mit der höheren Kapitalbindung sowie den dadurch verhalteneren Dividendenaussichten. Allerdings spiegle sich schon viel Negatives im Aktienkurs wider, so heisst es weiter. Im Wissen um das vergleichsweise solide Abschneiden der Grossbank trauen dieselben Händler der CS-Aktie eine kräftige Kurserholung zu.