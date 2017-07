Für das Gesamtjahr 2017 erwartet der Konzern ein Umsatzwachstum leicht unter Vorjahr, kombiniert mit einer höheren operativen Marge. Dies ist in Bezug auf den Umsatz etwas weniger als bisher kommuniziert.

Der Umsatz für das Berichtssemester wird in einer Mitteilung vom Dienstag mit 1,55 Mrd CHF angegeben, das vielbeachtete organische Wachstum der Gruppe lag damit bei 3,6%. Ohne die vor einiger Zeit übernommene US-Firma Russell Stover liegt der Wert bei 6,6%. Der Betriebsgewinn (EBIT) der Gruppe stieg derweil um 6,7% auf 105,0 Mio, mit einer leichten Margenverbesserung auf 6,8% (+20 BP). Unter dem Strich blieb ein 5,7% höherer Reingewinn von 76,3 Mio CHF.

Die vorgelegten Zahlen liegen vor allem bezüglich organischem Wachstum klar unter den Schätzungen. Analysten hatten gemessen am AWP-Konsens einen Umsatz von 1,60 Mrd, ein org. Wachstum von 6,4%, einen EBIT von 109,7 Mio sowie einen Reingewinn von 78,0 Mio CHF prognostiziert.

Lindt spricht in der Mitteilung von "unverändert für die gesamte Industrie äusserst schwierigen Rahmenbedingungen" im ersten Halbjahr. Stagnierende bis nur leicht wachsende Schokolademärkte, eine weitreichend verhaltene Konsumentenstimmung und Veränderungen in der Handelslandschaft hätten die Branche vor grosse Herausforderungen gestellt. Lindt & Sprüngli sei es dennoch gelungen, Marktanteile in strategisch wichtigen Märkten zu gewinnen.

Bezüglich Ausblick ist man etwas vorsichtiger geworden als noch vor ein paar Monaten. Das Management erwartet für das zweite Halbjahr 2017 zwar eine Beschleunigung des Umsatzwachstums. Aufgrund der momentanen Entwicklungen in Nordamerika gehe man jedoch davon aus, dass das Umsatzwachstum für das Gesamtjahr leicht unter dem des Vorjahrs ausfallen werde, heisst es. Die Betriebsgewinnmarge soll höher ausfallen als im Vorjahr.

"Wir sind aber weiterhin zuversichtlich, innerhalb unserer Industrie immer noch weit überdurchschnittlich zu wachsen", betont Lindt. Bisher war von einem organischen Wachstum im Rahmen des Vorjahres (6,0%) mit steigender Marge die Rede gewesen.

(AWP)