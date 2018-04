Der mittelfristige Ausblick zu Umsatz- und EBIT-Wachstum wurde derweil bestätigt.

Die Verkaufsmenge konnte in der Periode von September bis Februar um 8,0 Prozent auf gut 1,02 Mio Tonnen gesteigert werden. Das hohe Wachstumstempo aus dem ersten Quartal, als ebenfalls ein Plus von 8,0% erreicht wurde, legte im zweiten mit einem Plus von 8,1% gar noch einen Tick zu. Insgesamt wuchs BC wiederum deutlich schneller als der globale Schokolademarkt, der in der Berichtsperiode gemäss Branchenzahlen um 2,5% anzog. Der Umsatz, der zu einem guten Teil von der Kakaopreis-Entwicklung abhängt, stieg derweil um 0,3 Prozent auf 3,55 Mrd Franken (in Lokalwährungen -1,8%).

Das Volumenwachstum sei von allen wichtigen Wachstumstreibern gestützt worden, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. So legten die Bereiche Gourmet & Spezialitäten (+7,1%), Outsourcing (+8,1%) und Schwellenländer (+11,0%) allesamt klar zu.

Auch auf Gewinnstufe verbesserte sich der Zürcher Konzern klar. Der Betriebsgewinn auf Stufe EBIT avancierte um rund 16 Prozent auf 276,8 Millionen, ohne Einmaleffekte von 16,3 Millionen im Vorjahr waren es gar knapp 25 Prozent. Unter dem Strich ergab sich ein um knapp 22 Prozent höherer Konzerngewinn von 173,0 Millionen Franken.

Mit den vorgelegten Zahlen hat BC die Schätzungen von Analysten (AWP-Konsens) auf der Volumenebene - und damit der für Marktbeobachter im Vergleich zum Umsatz in Franken wichtigeren Kennzahl - geschlagen, ebenso bei den Gewinnzahlen. Diese prognostizierten im Durchschnitt einen Volumenzuwachs von 7,1 Prozent, einen EBIT von 270,1 Millionen sowie einen Reingewinn von 172,1 Millionen Franken.

"Starkes Ergebnis"

CEO Antoine de Saint-Affrique zeigt sich in der Mitteilung zufrieden: "Wir haben in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres ein sehr starkes Ergebnis erzielt, das von allen Produktgruppen und Regionen sowie unseren wichtigsten Wachstumstreibern unterstützt wurde. Dies führte dank des vorteilhaften Mix, operativer Effizienz und besserer Marktbedingungen zur fortgesetzten Verbesserung unserer Profitabilität."

Zum Ausblick sagt er: "Wir sehen weiterhin eine gesunde Marktdynamik. Die gute Visibilität unseres Portfolios und die disziplinierte Umsetzung unserer 'Smart Growth'-Strategie stimmen uns zuversichtlich, dass wir unsere 4-Jahres-Ziele erreichen werden."

Angesichts der guten Zahlen bestätigte der Konzern den Ausblick bzw. die bestehenden Wachstums- und Finanzziele. Demnach wird im Durchschnitt bis und mit Geschäftsjahr 2018/19 ein Verkaufsmengenwachstum von 4 bis 6 Prozent p.a. und eine über diesem Wachstum liegende EBIT-Zunahme in Lokalwährungen angestrebt.