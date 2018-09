So sei mit der Burton's Biscuit Company ein langfristiger Liefervertrag abgeschlossen worden, teilt das Unternehmen am Mittwoch mit. Gleichzeitig sollen die Anlagen zur Schokoladeproduktion des Keksherstellers in der Nähe von Liverpool übernommen werden.

Über die finanziellen Details der Vereinbarung sei Stillschweigen vereinbart worden, heisst es weiter. Der Vertrag beinhaltet die Lieferung von über 12'000 Tonnen Schokolade und Compound-Schokolade pro Jahr. Ausserdem soll die Produktion am bisherigen Standort in Wirral weitergeführt werden.

Die Burton's Biscuit Company ist den Angaben zufolge der zweitgrösste Kekshersteller in Grossbritannien. Die Transaktion soll unter Vorbehalt der Gehnehmigung durch die zuständigen Behörden bis Ende 2018 abgeschlossen werden.

(AWP)