Als die Statements des Kanzlers und des Ministerpräsidenten im Gebäude der Luftwaffe eigentlich schon beendet sind, ergreift Benjamin Netanjahu doch noch mal das Wort. Er schätze alles, was Olaf Scholz gesagt habe, danke für den Besuch in Israel und die Zusicherung zum Schutz von Juden in Deutschland. Doch dann schickt er ein grosses «Aber» hinterher. Denn jede Mahnung, dass im Krieg mit der Hamas Zivilisten geschützt werden müssten, müsse klar an die radikal-islamische Organisation gehen. Diese habe am 7. Oktober mehr Juden umgebracht habe als an irgendeinem Tag seit dem Holocaust, sagt der konservative Regierungschef mit grimmigem Gesicht. Die Hamas benutze Geiseln und die Menschen im Gazastreifen nun als Schutzschilder. Dabei habe die israelische Armee die Bevölkerung doch aufgefordert, sich in Schutzzonen im Süden zu begeben.