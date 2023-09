Die Klimaschutzauflagen für die europäische Luftfahrt dürfen nach den Worten von Bundeskanzler Olaf Scholz nicht zum Nachteil im Wettbewerb mit aussereuropäischen Konkurrenten werden. «Was den Wettbewerb verzerrt, was dazu führen könnte, dass Arbeitsplätze verlagert werden – das werden wir nicht hinnehmen», sagte Scholz am Montag in Hamburg auf dem Nationalen Luftfahrtkongress laut Redemanuskript. «Deshalb haben wir uns eingesetzt für Regeln, mit denen wir 'carbon leakage' frühzeitig erkennen und verhindern werden.» Unter «carbon Leakage» ist die die Verlagerung von treibhausgasemittierenden Industrien in Länder ausserhalb der EU gemeint. Die EU schreibt den Fluggesellschaften steigende Quoten für die Beimischung von - bisher teuren - klimafreundlichen Kraftstoffen vor. Die Branche warnt vor Nachteilen gegenüber Fluggesellschaften aus anderen Teilen der Welt, die diese Anforderung nicht haben.