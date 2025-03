Angesichts der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump hat der deutsche Kanzler Olaf Scholz die EU aufgefordert, mehr und schneller Freihandelsabkommen mit Partnern aus aller Welt abzuschliessen. «Das ist in dieser Zeit die richtige Antwort», sagte Scholz am Sonntagabend vor Eröffnung der Industrie Messe in Hannover.