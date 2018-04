Im ersten Quartal habe man ein überproportionales Umsatz- und Gewinnwachstum erzielt und ein neues Rekordergebnis erreicht, teilt Bossard am Dienstag mit. Die Zahlen dazu wird das Unternehmen am 9. April vorlegen.

Der Grund für die vorgezogene Publikation seien jedoch nicht die guten Resultate, sondern vielmehr die im Zusammenhang mit einem amerikanischen Grosskunden aus dem Bereich Elektromobilität an den Märkten aufgekommene Verunsicherung, heisst es weiter. Damit spielt Bossard auf die Rückrufaktion des Autobauers Tesla aufgrund verrosteter Schrauben an der Servolenkung an.

Die von der Rückrufaktion betroffenen Schrauben seien nicht von Bossard geliefert worden, hält die Gruppe fest. Auch hätten die von den Medien mit Blick auf Tesla kolportierten Unwägbarkeiten Bossard weder zurückgeworfen, noch die weiteren Aussichten getrübt.

Vielmehr habe Bossard im ersten Quartal 2018 nahtlos an das erfolgreiche Geschäftsjahr 2017 angeknüpft. Den Erfolg begründet das Unternehmen mit der breiten Abstützung in den drei Weltregionen Europa, Amerika und Asien sowie in verschiedenen Wirtschaftszweigen. Stark habe man sich auch mit Blick auf die Profitabilität entwickelt.

(AWP)