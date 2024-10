AMD-Aktien fielen daraufhin im nachbörslichen Geschäft an der Wall Street um sieben Prozent. In ihrem Sog verloren die Titel der Konkurrenten Intel und Nvidia jeweils ein knappes halbes Prozent. «Sobald die Investoren die starken Zahlen und den schwachen Ausblick von AMD verdaut haben, werden sie versuchen herauszufinden, was diese Zahlen für den KI- und Halbleitermarkt bedeuten», sagte Michael Schulman, Chef-Anleger des Vermögensverwalters Running Point.