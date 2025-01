Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) wird mit voraussichtlich 2,0 Milliarden Euro deutlich unter dem Analystenkonsens von 3,2 Milliarden und auch unter dem Vorjahresniveau von 2,2 Milliarden Euro bleiben. Grund dafür sind Wertberichtigungen, insbesondere im Batteriematerialien-Geschäft, wo BASF die Abschwächung des E-Automarkts zu spüren bekommt. Zusätzlich belasteten Restrukturierungsaufwendungen in allen Segmenten den Konzern, was Sonderbelastungen in Höhe von 1,9 Milliarden Euro zur Folge hatte.