Am kommenden Montag sollen die offiziellen Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) präsentiert werden. Viele Experten rechnen damit, dass die Regierung das von ihr angestrebte Ziel eines BIP-Anstiegs von "rund 6,5 Prozent" zwar erreicht hat. Aber das von Ökonomen erwartete Plus von 6,6 Prozent wäre das schwächste Wachstum seit 1990.

Für 2019 wird die Führung in Peking sich ein niedrigeres Ziel stecken, wie Reuters jüngst von Insidern erfuhr. Angestrebt wird demnach eine Spanne von 6,0 bis 6,5 Prozent. Dies gebe der Regierung mehr Flexibilität in schwierigen Zeiten, erläutert Ökonom Maximilian Kärnfelt vom Mercator Institute for China Studies (Merics) in Berlin. "In der Wirtschaft ist man nicht mehr so optimistisch, und auch der Automarkt schrumpft."

Dies spüren auch die deutschen Hersteller, die zudem befürchten müssen, dass ihnen womöglich in den USA höhere Importzölle aufgebrummt werden. Nach Worten von VW-Chef Herbert Diess wird sich in China "die Zukunft von Volkswagen" entscheiden. Der Wolfsburger Konzern kann darauf zählen, dass die Regierung in Peking nicht tatenlos zusieht, wie der größte Automarkt der Welt vor sich hindümpelt. Vielmehr will sie der Binnennachfrage weiter auf die Sprünge helfen und dabei insbesondere den Automobilsektor stützen.

Die Wirtschaft sei 2019 verstärktem Abwärtsdruck ausgesetzt, warnt Ministerpräsident Li Keqiang. Die Zentralbank pumpte unlängst bereits die Rekordsumme von umgerechnet knapp 73 Milliarden Euro in die Finanzbranche. China-Experte Kärnfelt sieht diesen Schritt als Teil einer "sehr klugen Strategie", das Land mit seiner Milliardenbevölkerung von einer primär auf Investitionen ausgerichteten Volkswirtschaft zu einem stärker auf Konsum basierendem Modell zu wandeln. Als Schwungrad dienten dabei die Geschäftsbanken, die verstärkt Kredite an Mittelständler vergeben sollen. "Dies wiederum könnte zu höheren Löhnen führen, da so viele Chinesen in diesen Firmen beschäftigt sind", führt Kärnfelt aus.

Hoffnungszeichen Handelsdialog

Die jüngsten Konjunkturdaten haben die Regierung in Peking alarmiert. So schrumpften die Exporte im Dezember so stark wie seit zwei Jahren nicht mehr. Der BIP-Zuwachs dürfte sich im vierten Quartal um einen Tick auf 6,4 Prozent abgeschwächt haben. Hintergrund ist auch der Zollstreit mit den USA, der zunehmend auf die Konjunktur durchschlägt. Die für Ende des Monats geplante Wiederaufnahme des Dialogs nährt jedoch Hoffnungen, dass sich die Spannungen verringern.

Angesichts dieser engen wirtschaftlichen Verflechtungen fragen sich viele Beobachter, was ein Ende des Aufschwungs in China für Deutschland und die Weltwirtschaft bedeuten würde. Das deutsch-chinesische Handelsvolumen erreichte laut dem Industrieverband BDI zuletzt 187 Milliarden Euro, fast 30 Prozent des gesamten Handels zwischen der EU und der Volksrepublik. China ist zugleich Deutschlands wichtigster Handelspartner außerhalb der EU.

Nach der globalen Finanzkrise hatte die Volksrepublik vor rund zehn Jahren mit riesigen Konjunkturprogrammen dafür gesorgt, dass die globale Wirtschaft nicht in eine Depression stürzte. Dass sich das Blatt wenden und eine Wirtschaftskrise in China ihrerseits die Weltkonjunktur bedrohen würde, befürchtet Merics-Experte Kärnfelt nicht. Denn China sei im weltweiten Kontext kein "großes Importland", abgesehen von Bereichen wie Brennstoffen, Mikrochips und Werkzeugmaschinen. "Falls die chinesische Wirtschaft lahmt, wären Vietnam, Indonesien und vor allem Indien gut aufgestellt, diese Lücke zu füllen."

Zudem sei es der Führung in der staatlich gelenkten Wirtschaft Chinas weit eher möglich als in Europa und den USA, die Konjunktur über Wasser zu halten. Die von Peking gewünschten Wachstumsraten seien auch durch die Steuerung der Kreditvergabe ausreichend abgesichert. Zudem ergäben sich insbesondere auf Provinzebene immer wieder Möglichkeiten, Daten zu schönen. "China wird auf jeden Fall die Wachstumszahlen bekommen, die es haben will", prognostiziert Kärnfelt.

(Reuters)