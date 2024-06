Sie beschloss am Donnerstag, den Schlüsselzins bei 3,75 Prozent zu belassen. Die Zentralbank hatte im Mai die geldpolitische Wende vollzogen und erstmals seit acht Jahren die Zinsen gesenkt. Nun stellten die Währungshüter für die zweite Jahreshälfte zwei bis drei Zinssenkungen in Aussicht, falls der Inflationsausblick unverändert bleibe. «Die Inflation liegt nahe am Ziel und die Wirtschaftsaktivität ist schwach», konstatierte die Riksbank. Das von der Zentralbank beobachtete Inflationsmass (CPIF) liegt mit einer Teuerungsrate von zuletzt 2,3 Prozent nicht mehr weit von der Zielmarke der Notenbank von 2,0 Prozent entfernt. Zeitweise hatte die Teuerungsrate bei über zehn Prozent gelegen.