Die Tochter eines chinesischen Brokers - Haitong International - habe ihre Geschäftsbeziehungen mit der UBS aufgekündigt, wie Haitong-Angestellte zu Reuters sagten. Dies habe der Chef des Instituts, Lin Yong, in einer Meldung auf WeChat verkündet, erklärte ein Mitarbeiter, der die Mitteilung gesehen hatte. Zudem habe die Firma die Entscheidung in einer internen eMail an die Mitarbeiter verkündet, sagte ein weiterer Angestellter.

Hintergrund ist ein Kommentar des Chefökonoms der UBS-Vermögensverwaltungssparte, Paul Donovan. Er sprach in einem am Mittwoch veröffentlichten Podcast über höhere Verbraucherpreise aufgrund von Krankheiten bei Schweinen: "Spielt das eine Rolle? Es ist wichtig, wenn du ein chinesisches Schwein bist. Es ist wichtig, wenn man gerne Schweinefleisch in China isst", sagte er. Das hatte in der chinesischen Finanzbranche einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. UBS hatte sich daraufhin entschuldigt.

China ist für die Schweizer Großbank ein wichtiger Markt, in dem sie sich auch künftig gute Geschäfte erhofft.

