Bär will in den kommenden Jahre vor allem in den bestehenden Geschäftsregionen zulegen. Auf einen Beitrag der beiden Riesen-Märkte China und USA soll weitgehend verzichtet werden. Das Institut habe keine Pläne, über die vor einem Jahr gemeldete Beteiligung an einem Asset Manager hinaus grössere Summen in den chinesischen Markt zu investieren. Und auch eine Rückkehr in den US-Markt stehe nicht auf dem Programm. «Es ist ein Markt mit starkem Wettbewerb, auf dem keiner oder nur sehr wenige ausländische Akteure jemals echte wirtschaftliche Gewinne durch ihre kommerziellen Aktivitäten erzielt haben.»