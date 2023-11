In der Taskforce sind die Behörden zur Geldwäschebekämpfung der genannten Ländern involviert, wie es in der Mitteilung hiess. Die sogenannten «Financial Intelligence Units» (FIU). In der Schweiz ist das die Meldestelle für Geldwäscherei (MROS), die zum Bundesamt für Polizei (Fedpol) gehört. Auf deren Website war bis am Mittwochmorgen keine Mitteilung zum CTFTI-Beitritt zu finden.