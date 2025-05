Die beiden Ländern seien entschlossen, rasch eine Einigung zu erzielen, sagte die Schweizer Bundespräsidentin und Finanzministerin Karin Keller-Sutter am Freitag nach einem Treffen mit dem US-Finanzminister Scott Bessent. Die Gespräche in Genf seien wohlwollend und konstruktiv verlaufen und hätten zum Ziel gehat, sich über die Eckpunkte einer Lösung für die Handelszölle auszutauschen. Auch der Schweizer Wirtschaftsminister Guy Parmelin und der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer hätten an den Gesprächen teilgenommen.