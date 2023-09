In der Schweiz würden rund drei Viertel des jährlichen Gasverbrauchs für das Heizen von Gebäuden verwendet. Das Sparziel solle durch freiwillige Massnahmen in Haushalten, Industrie, Dienstleistungen und in der Verwaltung erreicht werden. Die Regierung verzichte vorerst auf eine breite Energiesparkampagne für die Bevölkerung.