Für Geberit brachen einzelne Märkte im vergangenen Jahr regelrecht ein. So sanken beispielsweise die Baugenehmigungen in Österreich um 18 Prozent. Aber auch Nordeuropa und Deutschland verzeichneten für das Gesamtjahr starke Rückgänge der Neubautätigkeit. Die Anlegerinnen und Anleger quittierten die Resultate mit Abgaben - allein in diesem Jahr mit bis zu 5,5 Prozent.