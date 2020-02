Schweizer Aufsicht rügt Julius Bär wegen Geldwäsche-Aufklärung

"Die Finanzmarktaufsicht stellte in ihrer Untersuchung systematische Mängel bei der Einhaltung der geldwäschereigesetzlichen Sorgfaltspflichten sowie Verstösse gegen die Meldepflicht fest", erklärte die Behörde am Donnerstag. Auch systematische Mängel beim Risikomanagement der Bank prangerte die Finanzmarktaufsicht (Finma) an.

Das Fehlverhalten steht der Behörde zufolge im Zusammenhang mit den mutmasslichen Korruptionsfällen beim venezolanischen Ölkonzern PDVSA und dem Weltfussballverband Fifa. Nahezu alle der 70 untersuchten Geschäftsbeziehungen und die überwiegende Mehrzahl der mehr als 150 Transaktions-Stichproben wurden von der Finma beanstandet. Die Verfehlungen erfolgten zudem über mehrere Jahre - von 2009 bis Anfang 2018. Julius Bär habe die Identität von Kunden sowie den Zweck und die Hintergründe ihrer Geschäftsbeziehungen ungenügend geprüft, erklärte die Behörde.

Transaktionen wurden zu wenig überwacht und hinterfragt - auch noch zu einem Zeitpunkt, als es bereits klare Warnsignale für Geldwäsche gab. Organisatorische Mängel und Fehlanreize hätten die Verletzungen von Regeln gegen Geldwäsche begünstigt. "Julius Bär hatte insgesamt eine mangelhafte Compliance- und Risikokultur, in der den geldwäschereirechtlichen Pflichten nicht das erforderliche Gewicht beigemessen wurde", erklärte die Finma.

Grosse Akquisitionen untersagt

Die Behörde wies die Bank an, wirkungsvolle Massnahmen zur Durchsetzung ihrer gesetzlichen Pflichten im Hinblick auf Geldwäsche zu ergreifen und bereits eingeleitete Massnahmen rasch umzusetzen. Zudem muss Julius Bär Prozesse bei der Rekrutierung und beim Management von Kundenberatern sowie in der Vergütungs- und Sanktionspolitik anpassen. Ausserdem untersagte die Finma dem Geldhaus "bis zur Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes" grosse und komplexe Firmenakquisitionen.

Die Bank räumte die Verfehlungen ein und versprach Besserung: "Julius Bär nimmt die heutige Mitteilung der Finma betreffend den Abschluss des Verfahrens in Sachen Fifa/PDVSA zur Kenntnis und anerkennt grundsätzlich die Schlussfolgerungen im Zusammenhang mit Mängeln in der Geldwäschereibekämpfung im Lateinamerika-Geschäft." Verwaltungsrat und Geschäftsleitung würden die verfügten und eingeleiteten Massnahmen "rasch und mit Entschiedenheit" umsetzen.

Die Börse reagierte verstimmt: Mit einem Kursabschlag von zwei Prozent rutschten die Bär-Aktien ans Ende der mehrheitlich festeren europäischen Bankenwerte.

CEO verliess Bank abrupt

Julius Bär hatte vergangenes Jahr Philipp Rickenbacher zum Bankchef ernannt, nachdem vorübergehend Bernard Hodler, der frühere Risikochef, das Amt übernommen hatte. Der frühere CEO Boris Collardi hatte die Privatbank 2017 abrupt verlassen und war als geschäftsführender Gesellschafter und Co-Chef der Vermögensverwaltung zur Genfer Privatbank Pictet gewechselt. Collardi lehnte Pictet zufolge eine Stellungnahme ab.

Bär-Chef Rickenbacher hat sich vom Wachstumskurs seiner Vorgänger verabschiedet und will mit einem Sparprogramm die Gewinnerosion stoppen.

(Reuters)