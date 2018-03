Anfänglich war die Rede von einer kurzfristigen Korrektur. Doch die Stimmung an der Schweizer Börse kommt einfach nicht so richtig aus dem Keller. Seit dem Kursabsturz Anfang Februar bewegt sich der Swiss Market Index (SMI) zwischen 8600 und maximal 9000 Punkten. Am vergangenen Freitagnachmittag tauchte der Leitindex bis auf 8613 Punkte ab – der tiefste Stand nicht nur des laufenden Jahres, sondern sogar seit letztem April.

Damit bewahrheitet sich die Prognose des erfahrenen Börsen-Experten Martin Hüfner, der am 8. Februar gegenüber cash sagte: "Es kann durchaus drei Monate dauern, bis sich die Märkte ganz erholt haben." Wie Hüfner erkennen viele Beobachter intakte fundamentale Voraussetzungen für Aktien: gute Konjunktur, steigende Unternehmensgewinne sowie wenig geopolitische Störungen. Diese guten Fundamentaldaten werden auch durch die wieder gesunkene Volatilität widerspiegelt.

Dennoch sind die Anleger vorsichtiger geworden. Gerade bei hoch bewerteten Aktien reicht mittlerweile eine kleine Negativmeldung für einen Kursabsturz. Auch wenn die Sorgen um einen globalen Handelskrieg wieder aufflammen - wie an den letzten Handelstagen - dreht die Stimmung ins Negative.

Hinzu kommen Anzeichen, dass sich das globale Wirtschaftswachstum allmählich seinem Höhepunkt nähert und Zeiten mit weniger Dynamik bevorstehen. Ausserdem ist unklar, in welchem Rhythmus die amerikanische Notenbank Fed künftig ihre Zinsen erhöht. Tut sie es zu rasch, könnte an den Finanzmärkten die Nervosität zurückkehren.

Ist der Tiefpunkt erreicht?

Aus Schweizer Sicht kommt erschwerend hinzu, dass die schwergewichtigen Aktien von Nestlé, Novartis und Roche nicht vom Fleck kommen. Sie sind für rund 60 Prozent der SMI-Performance verantwortlich und sorgen entsprechend dafür, dass die Schweizer Börse im internationalen Vergleich hinterherhinkt: Der SMI kommt im laufenden Jahr auf ein Minus von 6,7 Prozent, der Dow Jones auf ein Plus von 0,7 Prozent.

Der Dow Jones (rot) und der SMI (grün) im Verlauf der letzten zwölf Monate (Quelle: cash.ch)

Noch Anfang Jahr hielten professionelle Börsenbeobachter ein Ansteigen des SMI auf 10'000 Punkte für möglich. Ob ein solches Fernziel wieder in die Nähe rückt, hängt also massgeblich vom Abschneiden der drei Schwergewichte ab. Die Prognosen dazu gehen auseinander. Während Kepler Cheuvreux zum Kauf von Qualitätsaktien aus der Pharma- und Nahrungsmittelindustrie rät, erwartet die Bank Julius Bär von Nestlé, Novartis und Roche weiterhin wenig Erfreuliches.

Was ist Ihre Meinung? Kaufen Sie nun Schweizer Aktien oder ist es noch zu früh für einen Einstieg? Nehmen Sie an der cash-Online-Umfrage teil.