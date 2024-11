Insgesamt beliefen sich die Exporte im Oktober auf 24,39 Milliarden Franken, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Dienstag mitteilte. Damit schnellten sie saisonbereinigt zum Vormonat um 10,2 Prozent in die Höhe. Real - also um Preisveränderungen bereinigt - resultierte gar ein Plus von 11,2 Prozent.