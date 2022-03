Severin Schwan tritt nach acht Jahren in dem Gremium auf der Generalversammlung Ende April zurück, wie Credit Suisse am Montag mitteilte. Der Abgang des Pharmamanagers ist Teil eines umfassenderen Sesselwechsels im Aufsichtsgremium des krisengeplagten Instituts. Anleger atmeten auf. "Actares begrüsst den Entscheid Severin Schwans, aus dem Verwaltungsrat von CS auszuscheiden", erklärte die Aktionärsvertreterin.

Negative Schlagzeilen

Schwan wurde 2014 in den Credit-Suisse-Verwaltungsrat gewählt und übernahm 2017 die Aufgabe des Vizepräsidenten und des Lead Independent Director, der zum Zug kommt, wenn der Präsident Interessenkonflikte hat. Während Schwan als Roche-Chef erfolgreich agiert und einer der bestbezahlten Firmenlenker der Schweiz ist, dominierten bei der Credit Suisse in den letzten Jahren die negativen Schlagzeilen. Der frühere Konzernchef Tidjane Thiam musste 2020 nach einer monatelangen internen Überwachungsaffäre gehen.

Ein Jahr später erschütterten dann der Zusammenbruch des Grosskunden Archegos und die Auflösung der Greensill-Lieferketten-Fonds die Bank. Und Anfang des laufenden Jahres trat Verwaltungsrats-Präsident Antonio Horta-Osorio nach nur acht Monaten im Amt zurück, nachdem er zwei Mal gegen Covid-Quarantänevorschriften verstossen hatte. Für die Ernennung Horta-Osorios trug Schwan eine direkte Verantwortung, denn er war seit 2017 Mitglied des Governance- und Nominationsausschusses. Schwan hatte bereits im Januar in einem Interview in der Zeitung "Tages-Anzeiger" offen gelassen, ob er weiter im Verwaltungsrat der zweitgrössten Schweizer Bank bleiben werde. Er hatte betont, seine Priorität gelte der Führung von Roche.

Vertrauensverlust

Credit Suisse leidet auch bei den Anlegern unter einem Vertrauensverlust. Seitdem Schwan bei der Bank begann, hat die Aktie rund 70 Prozent an Wert verloren, deutlich mehr als der europäische Bankensektor insgesamt. Actares habe bereits Anfang Jahr angeregt, einen Rücktritt zumindest zur internen Diskussion zu stellen: "Als Mitverantwortlicher bei der Rekrutierung von Antonio Horta-Osorio – der CS innerhalb von wenigen Monaten einen enormen Reputationsschaden bescherte – und ebenso gewichtiges Mitglied im Risk Comitee des VR – das letztlich für Archegos und Grensill die Verantwortung trägt, ist auch er aus Sicht von Actares ein Reputationsrisiko geworden." Actares zweifle generell daran, dass eine einzige Person gleichzeitig zwei solche Aufgaben zufriedenstellend erfüllen könne.

Kurz davor hatte die "Financial Times" berichtet, dass zwei der zehn grössten Aktionäre der Grossbank Schwan nicht wiederwählen würde, falls er antreten würde. Aus dem Bericht ging nicht hervor, um welche Aktionäre es sich handelt.

Rücktritt von Kai Nargolwala

Neben Schwan tritt mit Kai Nargolwala ein weiterer langjähriges und prägendes Mitglied aus dem Verwaltungsrat zurück. Juan Colombas, der als Vertrauter Horta-Osorios gilt, zieht sich nach einem Jahr bereits wieder zurück. "Ich danke Severin, Kai und Juan für ihre wertvollen Beiträge", erklärte Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann. "Severin und Kai verdienen unsere volle Anerkennung dafür, dass sie uns mit grossem Engagement und Beständigkeit dabei unterstützt haben, das Unternehmen durch schwierige Phasen zu führen."

Neu sollen der frühere Unicredit-Finanzchchef Mirko Bianchi, Wirtschaftsprofessorin Keyu Jin und die frühere Wells-Fargo-Risikochefin Amanda Norton in das Gremium einziehen. Verwaltungsrat Christian Gellerstad solle neu Vizepräsident und Lead Independent Director werden. "Mit seiner umfassenden Erfahrung in der Wirtschaft und im Finanzsektor wird Christian die strategische Transformation der Bank und insbesondere die Umsetzung unserer Wachstumsziele in der Vermögensverwaltung begleiten", sagte Lehmann über den früheren Banker des Vermögensverwalters Pictet.

Ex-Wells-Fargo-Risikochefin soll in Verwaltungsrat

(Reuters)