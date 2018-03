Im Rahmen ihrer Frühjahrsprognose erhöht sie ihre Vorhersage für das BIP-Wachstum 2018 auf +2,5% von +2,3%. Für 2019 gehen die KOF-Ökonomen nun von einem Wachstum von +1,8% statt +1,7% aus.

Die Wirtschaftsentwicklung in der Schweiz verlaufe zurzeit äusserst erfreulich, wie es in der Medienmitteilung der KOF am Mittwoch heisst. Sowohl die auslands- als auch die binnenorientierten Sektoren würden stark wachsen. Hauptgrund dieser Entwicklung sei die verbesserte wirtschaftliche Lage der wichtigsten Handelspartner.

Auch die Abschwächung des Frankens gegenüber dem Euro trage zum Wachstum bei. Damit hätten die exportierenden Unternehmen ihre Margen steigern können, heisst es. Ein Teil des Wachstums gehe allerdings auch auf den Anstieg von Lizenzeinnahmen aus Sportveranstaltungen zurück, die wenig mit der eigentlichen Konjunkturentwicklung zu tun hätten.

Mit diesem Sondereffekt der Lizenzeinnahmen sei auch erklärbar, dass die Beschäftigtenzahl weniger stark zunehme als angesichts des BIP-Wachstums zu erwarten wäre. Auch die Arbeitslosenquote gemäss ILO (2018: 4,6%) dürfte etwas langsamer abnehmen. Der Druck für Lohnerhöhungen und die Auswirkungen auf die Arbeitskosten blieben damit moderat, schreibt die KOF.

