«Aber nicht den Bündnisfall», sagte er in einem Interview. Die Forderung «jetzt endlich» der Nato beizutreten, habe er von Nato-Vertretern noch nie gehört. In Nato-Kreisen gebe es Verständnis für die Schweizer Neutralität und die politischen Realitäten in einer direkten Demokratie, sagte Pitteloud in einem am Freitag veröffentlichten Gespräch mit der «Neuen Zürcher Zeitung». Nato-Vertreter würden die Schweiz - als eine der bedeutendsten Wirtschaftsmächte Europas - sehr ernst nehmen.