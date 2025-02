Keine Zeichen einer Erholung

Und es scheint nicht besser zu werden. Anzeichen einer Erholung sieht der Verband angesichts des schwierigen Umfeldes - politisch wie auch wirtschaftlich - jedenfalls kaum. So hatte US-Präsident Donald Trump erst wieder am Vorabend Zölle in Höhe von 25 Prozent für Importe aus Europa angekündigt.