Bund, Kantone und Gemeinden müssten mit der Neuerung ab 2028 mit finanziellen Einbussen rechnen. Die Mindereinnahmen sollten sich in typischen Jahren in eher bescheidenem Rahmen bewegen, merkte die ESTV an. Sie liessen sich aber nicht näher abschätzen. Die Vernehmlassung dauert bis am 19. Oktober.