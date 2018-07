Per Ende des Berichtsmonats lag der Wert bei 748,5 Milliarden Franken, nachdem es Ende Mai noch 740,6 Milliarden gewesen waren.

Der Gesamtbestand der Reserven (exkl. Gold) erreichte Ende Juni 754,2 Milliarden Franken nach 746,0 Milliarden im Vormonat, wie die SNB am Freitag auf ihrer Internetseite mitteilte. Die Daten sind gemäss dem sogenannten Standard zur Verbreitung von Wirtschafts- und Finanzdaten (Special Data Dissemination Standard, SDDS) des Internationalen Währungsfonds (IWF) erstellt.

Ob und allenfalls wie stark die SNB im Juni am Devisenmarkt interveniert hat, ist aus den Zahlen nicht genau herauszulesen. Oft ist die Entwicklung der wichtigsten ausländischen Währungen zum Franken ein Hauptgrund für die Veränderungen.

Der Euro zeigte sich im Juni laut SNB-Statistik mit 1,1571 Franken im Vergleich zu 1,1569 Franken per Ende Mai wenig verändert. Der US-Dollar hat sich im gleichen Zeitraum auf 0,9933 Franken von zuvor 0,9871 Franken etwas verteuert, was einen gewissen Teil des Anstiegs erklärt.

(AWP)