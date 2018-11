Schwellenmarktinteresse nimmt durch Fed-Spekulationen wieder zu

Aberdeen Standard Investments, Schroders, Goldman Sachs Asset Management und BlackRock schauen sich die Emerging Markets mit neuem Interesse an, nachdem der stellvertretende Fed-Vorsitzende Richard Clarida letzte Woche sagte, dass es "gewisse Hinweise" für eine Abkühlung der Weltwirtschaft gebe. Ein langsameres Tempo der Zinserhöhungen würde den Dollar schwächen und den Schwellenländer-Märkten helfen, die Investoren mit höheren Renditen locken als Kompensation für das grössere Risiko.

"Eine Fed in Warteposition ist wie eine steigende Flut, die alle Schiffe in den aufstrebenden Märkten heben kann", sagte Edwin Gutierrez, Fondsmanager bei Aberdeen in London. Gutierrez sagte, er werde prüfen, das Engagement in den am stärksten nach unten geprügelten Aktiva wie Hochzinsanleihen, Frontier-Market-Anleihen und Währungen der Entwicklungsländer aufzustocken.

Clarida sagte in der vergangenen Woche, die Fed komme einem neutralen Niveau näher angesichts der Möglichkeit eines langsameren globalen Wachstums, während Fed-Chef Jerome Powell auf die Aussicht einer Abkühlung der globalen Nachfrage verwies. Dann drückte ein Kurseinbruch bei den Tech-Aktien den S&P 500-Index auf einen der niedrigsten Werte seit fünf Monaten und Ökonomen begannen zu spekulieren, dass die Wirtschaft stärker unter Druck geraten könnte als bisher angenommen.

Aktien und Währungen aus Entwicklungsländern weiteten am Donnerstag die Gewinne der Vorwoche aus angesichts eines fallenden Dollars und der gesunkenen US-Renditen, die auf dem niedrigsten Stand seit mehr als sieben Wochen lagen.

Zinspause plausibel

Während der Konsens im Offenmarktausschuss der Fed sich noch von anhaltenden Zinserhöhungen wegbewegen müsse und eine weitere Straffung im nächsten Monat allgemein erwartet werde, sei eine Pause im nächsten Jahr durchaus plausibel, sagt Jan Dehn, Leiter Research bei Ashmore Group in London. Er bevorzugt brasilianische Anleihen, chinesische Aktien und die tschechische Krone angesichts der günstigeren Rahmenbedingungen für die Schwellenländer.

Angesichts einer wahrscheinlichen Verlangsamung des US-Wachstums und einer unter Kontrolle befindlichen Inflation sei eine Pause der Fed vernünftig, sagt Chris Diaz, ein Fondsmanager bei Janus Capital Management in Denver. Er würde daher hohe Beta-Währungen wie den südafrikanischen Rand, den brasilianischen Real und möglicherweise die türkische Lira favorisieren.

"Die Währungen der Schwellenländer reagieren und der Index der Landeswährung ist im November gestiegen", sagte Jim Barrineau, Leiter der Schwellenländeranleihen bei Schroders in New York. "Da wir mehr Anzeichen für eine Wachstumsabschwächung in den USA erhalten, werden sich die Anleger mit Engagements ausserhalb der USA und den Währungen der Schwellenländer sowie mit auf Dollar lautenden Anleihen der Emerging Markets wohler fühlen, da diese definitiv profitieren werden."

Je stärker der Anstieg, desto tiefer der Fall

Einige Anleger bleiben jedoch vorsichtig. Goldman Sachs Group und JPMorgan halten an Prognosen fest, dass die Fed die Zinsen bis Ende 2019 fünfmal anheben wird, auch wenn sich die Finanzmärkte abschwächen. In jüngsten Berichten haben Ökonomen der Wall-Street-Giganten prognostiziert, dass die Notenbank den Leitzins im Dezember erneut anheben und letztendlich bis Ende nächsten Jahres auf 3,50 Prozent erhöhen wird.

Brendan McKenna, ein Währungsstratege von Wells Fargo in New York, sagt, dass die Schwellenländer-Märkte die Fed derzeit falsch einpreisen würden. "Wir sind weiterhin der Ansicht, dass die Fed die Zinsen im nächsten Jahr mindestens dreimal, vielleicht sogar viermal erhöhen wird“, sagte McKenna. "Wenn die Fed schneller als von den Märkten angenommen straffen sollte, wären die Auswirkungen auf die Währungen der Schwellenländer ziemlich negativ."

McKenna ist besonders vorsichtig bei der türkischen Lira, da das Land bei seiner Politik noch keine ausreichenden Anpassungen vorgenommen hat. Der chilenische Peso wäre ebenfalls gefährdet, da der Grossteil der Schulden der Regierung in Dollar ist.

"Es ist schwer zu argumentieren, dass der Vorsitzende Powell oder die gesamte Fed den Pausenknopf drücken werden", sagte Sonja Gibbs, leitende Direktorin am Institute of International Finance in Washington. "Sollten die Anleger jedoch mehr von einer Pause der Fed überzeugt sein, dürften sich die EM-Vermögenswerte im Allgemeinen gut entwickeln, vielleicht insbesondere Anleihen in lokaler Währung, da dieses Szenario auch einen weicheren Dollar bedeuten würde."

(Bloomberg)