Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko sprach vom 14. Angriff in diesem Monat. Ein 41-jähriger Mann sei durch herabfallende Trümmer getötet worden. Das russische Militär griff noch vor Tagesbruch an - just am letzten Sonntag im Mai, an dem Kiew den Tag seiner offiziellen Gründung vor 1541 Jahren begeht. Traditionell feiert die Bevölkerung den Tag mit Straßenfesten, Konzerten und Sonderausstellungen in den Museen. Auch in diesem Jahr sind Veranstaltungen geplant, wenn auch in geringerem Umfang.