"Jähes Erwachen" - diesen Titel trägt das Büchlein von Pimco, in welchem der Marktausblick des US-Vermögensverwalters und Obligationenspezialisten für die nächsten drei bis fünf Jahre zusammengefasst ist. Falls Pimco recht behält, dann wird das Erwachen für die Anleger tatsächlich unsanft: Die Schwankungen werden zunehmen, tiefere Renditen sind zu erwarten. Zehn Jahre nach der Finanzkrise könnten die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte in eine neue Ära mit potenziell radikalem Wandel eintreten.

"Wir gehen davon aus, dass die Volatilität in den nächsten drei bis fünf Jahren mindestens auf durchschnittliche Niveaus zurückkehren wird. Viele Leute wissen gar nicht mehr, wie sich das anfühlt", sagt Scott Mather, US-Anlagechef von Pimco, im cash-Börsen-Talk. An den Märkten lauerten viele Gefahren, sagt Mather. Die grösste Gefahr sei aber wohl, wenn Investoren die jüngere Vergangenheit in die Zukunft extrapolieren wollten.

"Die letzten drei bis fünf Jahre waren einzigartig in der Geschichte. Wir hatten an den Märkten sehr wenig Volatilität und sehr viele Eingriffe der Notenbanken. Das wird sich ins Gegenteil drehen", prophezeit Mather. Es werde auch grössere Unterschiede geben zwischen den Ländern in Sachen Wachstum und Inflation.

Scott Mather ist nicht bloss US-Anlagechef bei Pimco, sondern auch einer der Nachfolger des "Obligationen-Gurus" Bill Gross bei Pimco als Manager des "Total Return Fund", der in Spitzenzeiten mit fast 300 Milliarden Dollar der grösste Anlagefonds der Welt war. Heute werden im Fonds noch rund 70 Milliarden Dollar verwaltet.

US-Rezession "wahrscheinlich"

Zwar habe die US-Wirtschaft ihren Höhepunkt noch nicht erreicht, sagt Mather im cash-Interview. "Wir erwarten einen Abschwung erst spät im Jahr 2019, 2020 dürfte es dann ziemlich ernst werden". Im Pimco-Marktausblick für die nächsten drei bis fünf Jahre wird davon ausgegangen, dass eine Rezession in den USA "wahrscheinlich" sei. Ein Überschiessen der Inflation wird dagegen bloss als "möglich" eingestuft.

Pimco weist auch auf die Gefahr hin, dass populistische Parteien in einem wirtschaftlichen Abschwung an Stärke gewinnen könnten. Noch aggressiverer Protektionismus könnte die Folge sein, höhere Vermögenssteueren, Verstaatlichung von Schlüsselindustrien oder Angriffe auf die Unabhängigkeit von Notenbanken.

Ob alles so kommt, wie von Pimco angedeutet und vermutet, bleibt abzuwarten. Tatsache ist, dass die Tief- und Negativzinspolitik der Notenbanken fast alle Vermögensklassen in den letzten Jahren anschwellen liessen. Die Aktienmärkte haben seit März 2009 massiv zugelegt. Der Swiss Market Index etwa stieg von 4237 Punkten bis auf 9616 Punkte Anfang dieses Jahres.

Pimco, mit Sitz im kalifornischen Newport Beach und seit 2000 im Besitz des deutschen Versicherers Allianz, ist auch kein Freund von Negativzinsen, wie sie etwa die Schweizerische Nationalbank seit 2015 etabliert hat. "Wir haben immer daran gezweifelt, dass Negativzinsen echte wirtschaftliche Resultate bringen. Sogar die Zentralbanken mussten zurückblickend erkennen, dass Negativzinsen weniger effektvoll waren, als sie erhofft hatten", sagt Mather. Negativzinsen hätten sogar negative Auswirkungen auf die Wirtschaft und führen zu Fehlleitungen von Kapital, was potenziell auch das Wachstum zerstören könne, so Mather.

Im Video-Interview äussert sich Scott Mather auch zum "Total Return Bond Fund"