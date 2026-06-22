Die Aktien von Partners Group sind weiter unter Druck. Am Freitag schlossen die Titel 2,7 Prozent tiefer bei 681 Franken. Das ist der tiefste Stand seit Anfang April 2020.
Die Partners-Group-Aktie hat innert zwölf Monaten fast die Hälfte ihres Werts verloren. Das entspricht einem Börsenwertverlust von rund 20 Milliarden Franken.
Die Turbulenzen bei den Privatmarkt-Anbietern sind auch bei Partners Group offensichtlich noch nicht vorbei. Händler verwiesen auf "Spillover"-Effekte aus den Private-Credit-Märkten auf Partners Group. Weitere Marktbeobachter verwiesen zudem auf das vorläufige Ende der Niedrigzinsphase: Gepaart mit der konjunkturellen Schwäche und mit der hohen geopolitischen Unsicherheit sei der Private-Equity-Sektor entsprechend massiv unter Druck.
Allein Anfang Juni war der Kurs zeitweise um mehr als 16 Prozent eingebrochen, nachdem das Unternehmen bei mehreren offenen Fonds wegen Geldabflüssen weitere Rücknahmen begrenzt hatte. Zuvor hatte ein Bericht des Shortsellers Grizzly Research Zweifel an den Bewertungen einzelner Vermögenswerte geweckt. Den Bericht des Shortsellers wies Partners Group zurück.
Die meisten Analysten sehen den heftigen Kursrutsch der Aktien als übertrieben an. Entsprechend halten viele Experten trotz recht deutlich gestutzter Kursziele an ihren Kaufempfehlungen fest.
(cash/AWP)