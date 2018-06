Wer ein Wikifolio auflegt, stellt sich seinen eigenen Fonds zusammen und macht seine Strategie auch für andere inverstierbar. Vor allem in Deutschland sind Wikifoliogründer aktiv - in der Schweiz noch etwas weniger (zur Funktionsweise von Wikifolio). Wikifolio ist seit dem Start der Plattform kontinuierlich gewachsen. Die Anzahl der investierbaren Wikifolios beträgt derzeit 4700. Postfinance kaufte im letzten Jahr eine Beteiligung von 11 Prozent an Wikifolio.

Richtig erfolgreiche Wikifolios erzielen zum Teil fast traumhafte Kurssteigerungen. Wo man an diesem Erfolg noch etwas teilhaben kann, zeigt eine aktuelle Übersicht:

Performance seit Start

(23.3.2017) Performance ein Jahr Performance seit 1.1.2018 +69,3 Prozent +54,1 Prozent +35,4 Prozent

Die FANG-Aktien - Facebook, Amazon, Netflix und Google respektive Alphabet - gehören zu den meistdiskutieren Aktien der Welt. Es sind die wichtigsten Technologiewerte der USA. Sie stehen im Ruf, Innovationsträger zu sein, werden aber auch als neue wirtschaftliche Grossmächte kritisiert. Die Datensammel-Affäre um Facebook ist noch in frischer Erinnerung.

Das Wikifolio Premium FANG 60/40 besteht maximal zu 60 Prozent aus diesen Aktien. Der Rest besteht aus vier bis sechs Technologietiteln aus Europa oder Asien. Der Fokus liegt nicht so stark auf Fundmentaldaten, sondern der Marktfähikgkeit und den Wachstumschancen der Produkte und Innvationen der Firmen. Zu den aktuell vier "Nicht-FANG-Titeln" gehört das gefeierte deutsche Fintech und Zahlungsverkehrsunternehmen Wirecard. Mit dieser Zusammensetzung dürfte es dem Wikifolio gelingen, auch weiterhin gut abzuschneiden.

Performance seit Start

(31.05. 2016) Performance ein Jahr Performance seit 1.1. 2018 +66 Prozent +33,8 Prozent +26,7 Prozent

Datensammler sind in diesem erfolgreichen Wikifolio hoch im Kurs. Die US-Tech-Konzerne Amazon (mit 12,4 Prozent grösster Anteil am Portfolio), Alphabet und Netflix sind dabei. Die Facebook-Aktien hingegen sind verkauft worden. Die insgesamt 19 Aktien gehören zu Unternehmen, die mit der kommerziellen Gewinnung von Daten Geschäfte machen.

Der Schwerpunkt liegt auf den USA, wobei auch in Aktien aus anderen Teilen der Welt investiert wird. Enthalten ist auch Baidu, die wichtigste chinesische Suchmaschine. Die übrigen Aktien - insgesamt sind es 19 - sind weniger bekannte Unternehmen. Das Wikifolio folgt einem Trend, ist aber relativ breit aufgestellt. Ein heikler Aspekt ist, dass Datennutzung stärker in den Fokus der Öffentlichkeit und der Regulatoren geraten ist. Insgesamt aber sind die Chancen dieses Wikifolios auf weitere Kurssteigerungen nach wie vor gut.

Performance seit Start

(02.01.2017) Performance ein Jahr Performance seit 1.1.2018 +70 Prozent +44,1 Prozent +37,8 Prozent

Cybersecurity oder Internetsicherheit ist ein Megatrend. Das Wikifolio Cybersecurity Innovators sucht gezielt Unternehmen aus dieser Branche aus und prüft sie sowohl auf ihre Produkte und deren Wachstumspotential, als auch auf fundamentale Aspekte. Mit insgesamt sieben Aktien soll das Risiko von grossen Kursschwankungen ausgeglichen werden. Dieses Risiko ist bei Cybersecurity-Firmen relativ hoch, denn beispielsweise ein Datenleck kann den Kurs extrem negativ beeinflussen.

Der Schwerpunkt der Aktien liegt in den USA und sind vor allem Branchen-Insidern ein Begriff. Grösste Aktie ist Splunk, ein Unternehmen in San Francisco, das Maschinendaten nutzbar macht. Wie bei allen Themen-Investments verfügt dieses Wikifolio über ein Klumpenrisiko. Weil es aber die Branche genau verfolgt und auch Fundamentaldaten berücksichtigt, kann ihm durchaus noch Potenzial zugetraut werden. Eine grössere Zahl an Aktien würde das Wikifolio aber wohl noch etwas stabiler machen.

"Qualität, angelehnt an Susan Levermann"

Performance seit Start

(12.11.2012) Performance ein Jahr Performance seit 1.1.2018 +268 Prozent -9,6 Prozent -3,2 Prozent

Dieses Wikifolio führt seit langem die Bestenlisten an. Es basiert auf einem Buch der Autorin Susan Levermann mit dem Namen "Der entspannte Weg zum Reichtum". Was wie ein unseriöser Billig-Ratgeber klingt, scheint es in sich zu haben. Grundlage für die Investments sind 12 Kriterien, die Aktien erfüllen müssen. Dazu gehörten beispielsweise ein tiefes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), eine hohe Eigenkapitalquote, einer hohen Ebit-Marge oder einer hohen Eigenkapitalrendite. Die führt zu einer strikten Verkaufsdisziplin. Etwa einmal pro Monat wird in der Regel eine Aktie ersetzt.

Das Wikifolio investiert nur in deutsche Aktien, und zwar solche aus dem breiten Markt. Den grössten Anteil im Portfolio hat die sehr performancestarke Aktie der M-U-T AG, einer Unternehmensgruppe mit 340 Mitarbeitern, die optische Messgeräte herstellt. Die 14 Aktien verfügen überwiegend über eine starke Performance, sind aber mehrheitlich in den vergangenen Monaten kursmässig unter Druck gekommen. Alles in allem aber überzeugt das Wikifolio nach wie vor mit seiner Strategie. Der Nachteil: Es besteht aus Aktien, die in der Schweiz kaum jemand kennt.