Der Großaktionär hat seine Beteiligung an dem Münchner Lichtkonzern von 20,1 auf 23,4 Prozent aufgestockt, wie AMS am Freitagabend mitteilte. Zusammen mit den von den Osram-Aktionären angedienten Anteilen kommt das Unternehmen aus dem steirischen Premstätten nun auf gut 63 Prozent. Mehr Aktien könne AMS derzeit auch nicht zukaufen, weil die Genehmigungen einiger Kartellbehörden für die Transaktion ausstehen. Zuletzt hatte AMS grünes Licht aus den USA und aus der Türkei gemeldet. In den meisten Ländern gilt eine Beteiligungsschwelle von 25 Prozent, oberhalb der die Wettbewerbshüter eingreifen.

AMS will einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag schließen, der dem Unternehmen Zugriff auf die flüssigen Mittel von Osram gäbe. Dazu ist eine Mehrheit von 75 Prozent auf einer Osram-Hauptversammlung nötig. Da dort in der Regel nicht alle Aktionäre erscheinen und mitstimmen, könnte laut Experten auch eine Beteiligung von 65 Prozent reichen, um die nötige Mehrheit zu bekommen.

(Reuters)