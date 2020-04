Der Erlös wird zur teilweisen Refinanzierung zur Übernahme des deutschen Lichtkonzerns Osram verwendet, wie AMS am Freitag mitteilte. In der Folge der ordentlichen Kapitalerhöhung erhöhe sich das eingetragene Grundkapital von AMS auf rund 274,3 Millionen Euro bestehend aus 274,3 Millionen auf den Inhaber lautenden, nennwertlosen Stammaktien, heisst es in der Mitteilung weiter.

Die Kapitalerhöhung war im Januar von den AMS-Aktionären genehmigt worden und am 16. März gestartet worden. Das österreichische Unternehmen will Osram für insgesamt 4,6 Milliarden Euro übernehmen.

(AWP)