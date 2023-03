Zwar hat die UBS vorderhand kein eigentliches Vertrauensproblem bei Investoren. Dafür ist der Deal mit der Credit Suisse zu fest abgesichert durch massivste staatliche Garantien und Hilfen. Allerdings weiss niemand, wie sich die Bankenkrise und der Vertrauensschwund an den Märkten in den nächsten Monaten entwickeln wird. Einen sturmerprobten Mann schon mal an der Spitze zu wissen, wirkt beruhigend.