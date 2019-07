Die Fehde zwischen Wirecard und der "Financial Times" (FT) bietet immer mehr Stoff für einen Krimi. Zu Erinnerung: Im Frühjahr veröffentlichte das renommierte Wirtschaftsblatt aus London eine Reihe kritischer Artikel über den deutschen Zahlungsdienstleister Wirecard (cash berichtete).

Dabei geht es stets um den gleichen Vorwurf, der es in sich hat: Bilanzfälschung. Das DAX-Unternehmen soll mehrmals dubiose Umsätze bilanziert haben, die es schlicht nicht gab. Oft wird der Vergleich zum Enron-Skandal Anfang des Jahrtausends gezogen. Die Veröffentlichung der Artikel haben jeweils massive Kursstürze der Wirecard-Aktie zur Folge gehabt.

Abgekartetes Spiel?

Jetzt holt der deutsche Zahlungsabwickler zum Gegenschlag aus und klagt die FT an, mit Shortsellern gemeinsame Sache zu machen. Der Hintergrund: Wie das "Handelsblatt" Anfang Woche berichtete, tauchten jüngst heikle Tonbandaufnahmen auf.

Darin ist zu hören, wie ein britischer Investor namens Nick X. einem vermeintlich interessierten Geschäftspartner vorschlägt, gemeinsam eine Short-Position gegen Wirecard in Höhe von zehn Millionen Pfund aufzubauen.

Das Pikante: Der Investor offenbarte Insiderwissen darüber, dass die FT "in den nächsten 48 Stunden" erneut einen kritischen Artikel über den deutschen Zahlungsdienstleister veröffentlichen werde. Bei dem vermeintlich interessierten Geschäftspartner handelte es sich allerdings um einen privat angestellten Privat-Detektiv.

Dessen Auftraggeber gibt an, überzeugter Wirecard-Angestellter zu sein. Die Tonaufnahmen stellte er zunächst Wirecard zu. Das Unternehmen übergab sie dann der Münchner Staatsanwaltschaft. Dem "Handelsblatt" liegt nach eigenen Angaben eine schriftliche Versicherung des Privatdetektivs zur Authentizität des Tonbands vor. Der im Tonband angesprochene FT-Artikel ist bislang übrigens noch nicht erschienen.

Vertauschte Rollen

Plötzlich ist Wirecard also Kläger, während sich die FT sich in der Defensive befindet – vertauschte Rollen. Das Londoner Wirtschaftsblatt fühlt sich sogar dazu genötigt, als Reaktion auf die Vorwürfe eine externe Anwaltskanzlei zu beauftragen, die gesamte Berichterstattung über Wirecard zu überprüfen.

Das ändert freilich nichts daran, dass die FT in Person von Chefredaktor Lionel Barber die Vorwürfe entschieden zurückweist, in der Causa Wirecard gemeinsame Sache mit Shortsellern oder irgendwelchen anderen Drittparteien zu machen.

Deal mit Aldi

Unterdessen hat Wirecard mit Aldi einen neuen Grosskunden an Land ziehen können. Wirecard wird die Abwicklung der Zahlungen über Kreditkarten und internationalen Debitkarten in allen Aldi-Filialen in Deutschland übernehmen.

An der Börse wird die Zusammenarbeit gut aufgenommen. Seit Verkündung des Deals letzten Freitag gewann der Titel um rund 7,5 Prozent hinzu. Allgemein hat sich die Wirecard-Aktie von dem diesjährigen Frühjahrsturm durch die FT-Artikel erholen können. Mittlerweile steht der Kurs "nur" noch zehn Prozent unter dem letzten Kurs Ende Januar, bevor der erste FT-Artikel erschien. Damals war der Kurs zwischenzeitlich fast um 50 Prozent eingebrochen.

Kurs der Wirecard-Aktie seit Anfang Jahr. Ende Januar stürzte die Aktie nach Veröffentlichung des ersten FT-Artikels ab, Quelle: cash.ch

Für Anleger, die glauben, dass sich der deutsche Zahlungsabwickler vollständig von den Anschuldigungen befreien kann, ist Wirecard noch immer eine attraktive Einstiegsmöglichkeit. Die letzten Monate zeigten, dass die Aktie frei von externen Störungen an den Börsen performen kann.

Der Zahlungsabwickler bewegt sich in einem wachstumsversprechenden Markt, da sind sich die Analysten einig. Der Markt für Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr (E-Payment) birgt noch immer ein riesen Wachstumspotenzial, das noch längst nicht ausgeschöpft ist.