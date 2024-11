So sank die Gemeinschaftswährung gegen Mittag auf 0,9321 Franken, während sie am frühen Morgen noch 0,9360 Franken gekostet hatte. Auch gegen den US-Dollar machte der Franken etwas an Boden gut. So mussten zuletzt nur noch 0,8826 Franken bezahlt werden, nach 0,8838 Franken am Morgen.