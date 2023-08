Die Verkäufe stiegen im ersten Semester um 3,5 Prozent auf 607,1 Millionen Franken an, in Lokalwährungen betrug das Plus 6,8 Prozent. Zum Wachstum trug laut Mitteilung vom Donnerstag das Geschäft mit Arzneimittelsubstanzen bei, aber auch neue Projekte und ein aktives Portfoliomanagement hätten dazu beigetragen.