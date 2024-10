Wie Sika am Freitag mitteilte, stieg der Umsatz von Januar bis September im Vergleich zur Vorjahresperiode um 5,5 Prozent auf 8,9 Milliarden Franken. In Lokalwährungen betrug das Plus 9,1 Prozent, negative Währungseffekte belasteten also mit 3,6 Prozent.