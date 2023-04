Wie Sika am Dienstag mitteilte, sank der Umsatz von Januar bis März 2021 im Vergleich zur starken Vorjahresperiode um 3,0 Prozent auf 2,33 Milliarden Franken. Dabei schmälerten negative Währungseffekte die Verkäufe um 4,2 Prozent. In Lokalwährungen betrachtet wäre Sika also um 1,2 Prozent gewachsen.