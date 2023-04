Europa schwächelt

Vor allem in der mit einem Umsatzanteil von 40 Prozent grössten Region EMEA verkaufte Sika in Lokalwährungen 4,7 Prozent weniger. Besonders verhalten habe sich das Geschäft in Deutschland, Österreich und in der Schweiz sowie in Osteuropa entwickelt. In Afrika und den Ländern des Nahen Ostens ist Sika hingegen zweistellig gewachsen.