Normalerweise gehe es dabei um Hypotheken oder klassische Lombardkredite, bei denen der Kreditnehmer ein breit diversifiziertes und liquides Wertschriftenportfolio als Sicherheit hinterlegt. Besonders in Asien, so Venditti, seien solche Kredite aber auch an Kunden vergeben worden, die nur an einem einzigen, bisweilen nicht einmal börsenkotierten Unternehmen beteiligt sind: «Solche Kredite, Single Stock Loans genannt, sind deutlich risikoreicher.»