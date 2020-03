Der Börsenbetreiber Euronext scheidet als Interessent für die Übernahme des spanischen Konkurrenten Bolsas y Mercados Espanoles (BME) aus. Die Mehrländerbörse mit Sitz in Amsterdam will kein Angebot für die Spanier abgeben, wie Euronext am Montag mitteilte. Im November hatte die Euronext Gespräche mit der BME bestätigt.

Derzeit läuft bereits die Übernahme der Spanier durch die Schweizer Börse SIX, die auch bereits Genehmigungen von Aufsehern für den Kauf erhalten hat - das letzte Wort haben aber die BME-Aktionäre. Die SIX will für die BME 2,8 Milliarden Euro hinblättern.

(AWP)