Dagegen fallen der Versicherer Baloise und der Backwarenhersteller Aryzta aus der Gruppe der 30 größten Titel des Schweizer Aktienmarktes, wie die Börse SIX am Freitag mitteilte. Die Aktie von AMS hat sich in den letzten Monaten im Wert allerings fast halbiert.

Im Standardwerte-Index SMI, der 20 Werte umfasst, gebe es keine Veränderungen. Im SMIM der mittelgroßen Firmen ersetzen die Technologiefirma VAT und die Biotech-Beteiligungsgesellschaft BB Biotech den Logistiker DKSH und die Apothekenfirma Galenica.

(Reuters/cash)