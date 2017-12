Wo steht der SMI Ende 2018? 36 Prozent oder 1953 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der cash-Umfrage zum Punktestand des Leitindex' glauben, dass die Marke von 10‘000 Punkten erreicht und überschritten wird. Damit dies Realität wird, müssen die Voraussetzungen gut sein. In der Tat brummt die Konjunktur in fast allen Teilen der Welt, auch die Eurozone hat sich zuletzt erholt. Die US-Notenbank Federal Reserve strafft zwar die geldpolitischen Zügel, aber die Europäische Zentralbank lässt sich mit solchen Massnahmen Zeit.

Dazu kommt: Die Schweizer Unternehmen schreiben gute Gewinne und die Probleme mit dem starken Franken haben sich relativiert. Einerseits haben sich die Unternehmen fit getrimmt, andererseits hat sich der Franken zum Euro auf ein Niveau von 1,17 abgeschwächt. Grosskonzerne können mittelfristig von der Steuerreform in den USA profitieren. Aktien, auch Schweizer Aktien, werden 2018 weiter zu den wichtigsten Investments für Anleger gehören.

Im zu Ende gehenden Jahr hat der SMI fast 15 Prozent zugelegt. Würden die Kurse im nächsten Jahr also weiter in diesem Tempo steigen, wäre der SMI Ende Jahr bei 10‘800 Punkten. Um genau 10'000 Punkte zu erreichen, wäre ein Kursplus von gut 6 Prozent nötig.

Insgesamt können zwei Drittel der Umfrageteilnehmer als Optimisten bezeichnet werden: Zu den 36 Prozent, die an mindestens 10'000 Punkte glauben, kommen 30 Prozent oder 1628 Stimmen, die den SMI in zwölf Monaten zwischen 9500 bis 10‘000 Punkten sehen. Auch dies würde de facto bedeuten, dass das bisherige Rekordhoch von 2007 bei 9548 Punkten überschritten wird.

Die dennoch insgesamt etwas vorsichtigere Haltung dürfte damit zusammenhängen, dass es immer noch beträchtliche Risiken im Markt gibt. Ein zu hektisches Agieren der Zentralbanken, etwa der Fed in den USA, könnte Investoren verunsichern. Die Parlamentswahlen in Italien haben das Potential, neue Destabilisierungen der Eurozone bewirken; Vor allem dann, wenn euro-kritische Parteien viele Stimmen dazugewinnen. Allerdings hat sich in den vergangenen zwei Jahren gezeigt, dass die Politik nur kurzfristige Kurseinbrüche verursacht.

Droht Konjunkturabkühlung?

In der Umfrage wiederum bekunden 15 Prozent jener, die eine Meinung abgaben, eine SMI-Erwartung zwischen 9000 und 9500 Punkten. Damit läge der Leitindex etwa so hoch wie jetzt oder ein Stück tiefer. Sollten für 2019 wieder Wolken aufziehen, ist dies durchaus realistisch: Eine erwartete Konjunkturabkühlung wirft ihre Schatten am Aktienmarkt voraus. Auch mit relativ hohen Bewertungen und einem volatilen Umfeld ist der Aktienmarkt grundsätzlich recht verwundbar.

Sollte noch schlimmeres eintreten, behalten wohl jene 20 Prozent recht, die den SMI Ende Jahr unter 9000 Punkten sehen. Ein Wiederaufflammen der Eurokrise, geldpolitische Probleme oder am Ende gar die Geopolitik könnten die Kurse schnell einmal abwärts schicken. Das Horrorszenario für die Märkte wäre ein Krieg - am ehesten in Ostasien, wo die geopolitische Lage rund um Nordkorea und China immer noch sehr angespannt ist.

Und was sagen die Experten? Einen Vorstoss auf 10'000 Punkte prognostizieren auch Credit Suisse, J. Safra Sarasin, Vontobel oder Pictet, einzig Julius Bär (9500 Punkte) und Raiffeisen (9600) sind etwas verhaltener. Laut den Experten der französischen Société Générale landet der SMI Ende 2018 bloss bei 9300 Punkten, also leicht tiefer als heute. Bis Ende 2019 soll der SMI laut der "SocGén" gar auf 8000 Punkte fallen, was einer Minusperformance von über 15 Prozent entspricht.

(cash)