SMI vor zögerlichem Start

Die Schweizer Börse dürfte am Dienstag mit leichten Kursgewinnen in die letzten Handelstage des Jahres starten. Die Anleger dürften sich jedoch zurückhalten, sagten Händler. Bereits vor Weihnachten waren die Umsätze merklich geschrumpft. Zudem bleibe die Börse in London geschlossen.

Die Bank Julius Bär berechnete den SMI vorbörslich um 0,1 Prozent höher mit 8241 Zählern. Der SMI-Future notierte mit 8163 Punkten 0,3 Prozent fester. Am Freitag vor Weihnachten war der Leitindex wegen Kursverlusten bei den beiden Grossbanken um 0,1 Prozent gesunken.

Unter den SMI-Einzeltiteln ist wenig Bewegung festzustellen. Das grösste Plus verzeichnen die Aktien von Adecco und Richemont (je +0,2 Prozent).

Für Handelsimpulse könnten die Daten zum US-Verbrauchervertrauen für Dezember sorgen. Nachrichten von Unternehmensseite waren dünn gesät. Beim Übernahmeziel Actelion hält der amerikanische Milliardär und Hedgefondsmanager Dan Och gemäss einer Pflichtmitteilung über mehrere Fonds einen Anteil von 3,177 Prozent. Die Aktie wurde vorbörslich leicht höher indiziert.

Auch Bankaktien wurden nach den Einbussen von Freitag etwas fester gesehen. Die Credit Suisse bezahlt im Gegenzug für die Beilegung des US-Hypothekenstreits 5,3 Milliarden Dollar an Busse und Entschädigung.

An der Wall Street hatten sich die grossen Indizes am Freitag nach Handelsschluss in Europa zwar leicht ins Plus gequält, doch blieb der Dow-Jones-Index auf dem Weg zur 20.000er Marke erneut stecken und schloss mit 19.933 Zählern nur geringfügig höher. Der S&P500 ging mit einem Plus von 0,1 Prozent, der Nasdaq-Composite mit plus 0,3 Prozent aus dem Handel. Auch in New York waren die Umsätze extrem dünn.

In Tokio schloss der Nikkei-Index am Dienstag nahezu unverändert. In Shanghai kamen die Kurse ebenfalls kaum vom Fleck.

