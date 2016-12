SMI wird vor Weihnachtspause leicht höher starten

Der Swiss Market Index wird im vorbörslichen Handel am Freitag 0,25 Prozent höher gestellt.

Experten rechnen mit sehr dünnen Umsätzen, da die Börse Tokio geschlossen blieb und sich die Investoren in London am Mittag vorzeitig in das Weihnachtswochenende verabschieden.

Im Mittelpunkt des Interesses steht die Credit Suisse, nachdem das Institut in der Nacht den seit langem erwarteten Vergleich mit den US-Behörden erzielt hatte. Die Beilegung des Streits mit faulen Hypothekenkrediten kostet das Geldhaus rund 5,3 Milliarden Dollar. Die Aktie der CS steigt 2,4 Prozent. Die UBS-Aktie steigt 0,9 Prozent.

Zu den wenigen Konjunkturdaten, die auf dem Terminplan stehen, zählt das von der Uni Michigan ermittelte Barometer der Stimmung der US-Verbraucher. Analysten sagen ein unverändertes Ergebnis von 98 Punkten voraus. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft.

An der Wall Street hatten sich die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland kaum bewegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,1 Prozent und der Nasdaq 0,4 Prozent tiefer. Der S&P500 fiel um 0,2 Prozent. Der chinesische Shanghai Composite fiel am Freitag um 0,8 Prozent auf 3113 Punkte.

(Reuters/cash)